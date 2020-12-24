Онлайн-ресторан Smilefood запустив цілодобову доставку по Києву

Онлайн-ресторан Smilefood тепер доставляє замовлення цілодобово і по всьому Києву.

Цілодобова доставка по Києву

Спеціально перед новорічними святами онлайн-ресторан Smilefood реалізував одне із самих затребуваних побажань клієнтів — зробити цілодобову доставку.

Оформити замовлення можна прямо на сайті. Час очікування буде залежати від завантаженості доріг, погоди і часу приготування страв. Найчастіше дорожній трафік вночі набагато спокійніше, тому і доставка здійснюється набагато швидше.

Оплатити доставку клієнти можуть як готівкою, так і картою. Якщо обраний перший варіант, то варто не забути під час замовлення уточнити, потрібна буде здача чи ні.

Доставка їжі в Києві цілодобово — оптимальне рішення для сучасної людини. Особливо в реаліях посткарантинного світу. Коли багато роботи, прийшли друзі або просто хочеться побалувати себе піцою та ролами — доставка страв просте і безпечне рішення.

Олександр Наумов, директор мережі онлайн-ресторанів, прокоментував запуск нової послуги:

«Запуск цілодобової доставки в Києві був просто необхідний для наших клієнтів. В першу ж ніч ми побачили великий попит і прийняли перші привітання з запуском доставки 24/7. Доставляти в Києві вночі — одне задоволення: ніяких пробок і затримок. Середній час доставки нас приємно здивував і склав 39 хвилин».

Програма бонусів для постійних клієнтів

Онлайн-ресторан Smilefood пропонує своїм постійним клієнтам стати учасниками програми лояльності. Від усіх замовлень на бонусний рахунок будуть нараховуватись бонуси у вигляді кешбеку: 7-10 % постійний кешбек і 25% — одноразовий кешбек в день народження.

Про компанію

Перший в Україні онлайн-ресторан, який відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2015. За 7 років роботи Smilefood виріс з невеликої компанії в Одесі до популярного національного онлайн-ресторану з філіями в Києві, Миколаєві та Херсоні.

Контакти

https://smilefood.com.ua/

(096) 433-9-555

(063) 433-9-555

(066) 433-9-555