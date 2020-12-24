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​У Києві на Троєщині підірвали банківський термінал, але не змогли забрати гроші

Вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, сам термінал та припарковану неподалік автівку.

​У Києві на Троєщині підірвали банківський термінал, але не змогли забрати гроші
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві в ніч на 24 грудня невідомі підірвали термінал самообслуговування у відділенні ПриватБанку на вулиці Градинська.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

О 3:25 невідомий виламав двері банківського відділення, кинув у коридор предмет, що вибухнув. Потім зловмисник утік. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак вибухом пошкоджено вхідні двері відділення, платіжний термінал та припарковану неподалік автівку. 

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у жовтні на Сумщині затримали двох осіб, причетних до серії нападів на банкомати. Цих осіб підозрюють у тому, що впродовж 2020 року вони підривали банкомати в різних областях України та викрадали касети з грошима.

Правоохоронці встановили, що затримані причетні до вчинення щонайменше п’яти аналогічних злочинів на території Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 

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