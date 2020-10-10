31-річного чоловіка та 17-річну дівчину затримали під час чергового злочину.

На Сумщині затримали двох осіб, причетних до серії нападів на банкомати. Про це повідомили у Національній поліції.

Затримання провели близько 4 ранку у суботу, 10 жовтня, у місті Охтирка під час спроби підірвати черговий банкомат.

“Затриманими виявилися 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Обоє - мешканці Харківщини. Встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу”, - йдеться у повідомленні.

Цих осіб підозрюють у тому, що впродовж 2020 року вони підривали банкомати в різних областях України та викрадали касети з грошима.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили, що затримані причетні до вчинення щонайменше п’яти аналогічних злочинів на території Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Зокрема, у серпні цього року зловмисникам вдалось викрасти 322 тисячі гривень з банкомату у Гадячі.

Кримінальні провадження відкрито за фактами крадіжок та умисного знищення або пошкодження майна.

Тривають слідчі дії та встановлюється причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території України. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські із застосуванням табельної зброї затримали учасників злочинного угруповання, які підірвали банкомат та викрали майже мільйон гривень.