На Сумщині затримали контрабандистів із 600 кг ікри

Українці намагались ввезти з РФ товарів на 2 млн гривень.

У Сумській області затримали двох українців, які намагались незаконно ввезти товари, серед яких - 600 кг червоної ікри та флакони з косметикою. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники та співробітники СБУ зупинили дві автівки поблизу українсько-російського кордону ввечері 26 вересня.

"Одна з них – «Toyota Prado» української реєстрації, інша – вантажна «ГАЗель» без реєстраційних знаків. Обома автівками керували громадяни України. Чоловіки цими автомобілями незаконно перетнули кордон з території Росії, щоб перемістити товари до України", - йдеться у повідомленні.

У кузові автомобіля «ГАЗель» виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою біля 600 кг, мішки з жіночими хустками, майже сотню коробок з художньою літературою, а також 60 флаконів з косметичними засобами.

Вантаж попередньо оцінили у 2 млн грн.

Під час перевірки автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado» виявлені ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.

На обох правопорушників склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму (статті 202 і 204-1 КУпАП).

До Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» ККУ.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами.