Троє військових підірвались на вибуховому пристрої на Луганщині

Троє військових у суботу, 26 вересня, підірвались на вибуховому пристрої біля Оріхового у Луганській області. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

"У районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Бійців доправили до лікувального закладу.

Загалом впродовж 26 вересня проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Вогневу активність збройних формувань Росії зі станкового автоматичного гранатомета зафіксували неподалік Новолуганського, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького.

Водночас поблизу Авдіївки у нічний час доби ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 25 вересня окупанти відкрили вогонь у бік українських позицій біля Авдіївки.