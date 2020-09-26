Зеленський прибув на Донеччину, планує відвідати передову

Президент Володимир Зеленський у суботу прибув з робочою поїздкою у Донецьку область. Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

"Глава держави проведе нараду з питань обговорення роботи Тристоронньої контактної групи”, - йдеться у повідомленні.

Також президент планує відвідати військовослужбовців, які перебувають на передових позиціях.

Нагадаємо, рік тому під час візиту до Золотого Володимир Зеленський посварився з добровольцем. Президент тоді заявив, що місцеві жителі хочуть розведення сил, а його співрозмовник стверджував, що Україна фактично погоджується на перемир'я з терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР".

"Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і переводиш мене на іншу тему", - сказав у жовтні 2019-го глава держави.