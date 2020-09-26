Саміт Україна-ЄС перенесли на 6 жовтня

Саміт Україна-ЄС перенесено на 6 жовтня. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

"У моїй телефонній розмові з президентом Зеленським домовилися зустрітися разом з президентом фон дер Ляєн [президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн] в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22 саміту Україна-ЄС", - написав він.

Нагадаємо, у червні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саміт Україна - ЄС "точно відбудеться". Захід був запланований на 1 жовтня.

22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся у липня 2019 року у Києві. Євросоюз представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Зеленський.