На посаду міського голови Києва зареєстрували 13 кандидатів

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Київська територіальна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду міського голови Києва. Відповідні постанови оприлюднено на сайті Київської міськради.

На посаду мера Києва балотуються:

Микола Томенко ("Рідна країна");

Сергій Гусовський ("За майбутнє");

Юрій Левченко ("Народовладдя");

Олександр Омельченко ("Єдність");

Олександр Попов ("Опозиційна платформа - За життя").

Діана Гранцева (самовисуванка);

Сергій Притула ("Голос");

Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");

Олексій Кучеренко ("Батьківщина");

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");

Михайло Поживанов ("Радикальна партія");

Ірина Верещук ("Слуга народу");

Віталій Кличко ("УДАР").

Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін, коли бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Голосування призначено на 25 жовтня.

Згідно серпневого опитування Центру Разумкова, найбільшу підтримку виборців отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий узяти участь у виборах і визначився. На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Сергій Притула та Ірина Верещук на четвертому та п'ятому місці.