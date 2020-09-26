Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Битва за «Мотор Січ»: оборонно-промисловий квест для Києва
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
У Києві під Олімпійським коледжем сталися сутички, госпіталізували тренера і двох студентів (оновлено)
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Путіна висунули на Нобелівську премію миру
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
Оксана Мовчан: "Ми були змушені продавати реформу кожному новому міністру охорони здоров'я заново"
ГоловнаПолітика

На посаду міського голови Києва зареєстрували 13 кандидатів

Одному претенденту відмовили.

Фото: segodnya.ua

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала 13 кандидатів на посаду міського голови Києва. Відповідні постанови оприлюднено на сайті Київської міськради.

На посаду мера Києва балотуються:

  • Микола Томенко ("Рідна країна");
  • Сергій Гусовський ("За майбутнє");
  • Юрій Левченко ("Народовладдя");
  • Олександр Омельченко ("Єдність");
  • Олександр Попов ("Опозиційна платформа - За життя").
  • Діана Гранцева (самовисуванка);
  • Сергій Притула ("Голос");
  • Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");
  • Олексій Кучеренко ("Батьківщина");
  • Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");
  • Михайло Поживанов ("Радикальна партія");
  • Ірина Верещук ("Слуга народу");
  • Віталій Кличко ("УДАР").

Комісія відмовила в реєстрації Ігорю Писарцу. Причиною стала відсутність документа про грошову заставу.

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін, коли бажаючі могли подати свої документи для реєстрації кандидатами на місцевих виборах. Голосування призначено на 25 жовтня.

Згідно серпневого опитування Центру Разумкова, найбільшу підтримку виборців отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий узяти участь у виборах і визначився. На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%). Сергій Притула та Ірина Верещук на четвертому та п'ятому місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також