Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти Нікарагуа через консульство в Криму

Це рішення ухвалене через неправомірне та неузгоджене з Україною призначення почесного консула в окупованому Криму.

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити секторальні санкції проти Нікарагуа у зв’язку з відкриттям почесного консульства на території окупованого Криму.

Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це рішення ухвалене, серед іншого, через протиправні дії влади Нікарагуа, а саме - неправомірне та неузгоджене з Україною призначення почесного консула в окупованому Криму.

28 серпня в окупованому Криму відкрилося почесне консульство Нікарагуа. Посаду консула в ньому обійняв учасник російської окупації Криму Олег Белавенцев. В Україні Олега Бєлавєнцева заочно засудили за держзраду до 13 років позбавлення волі. За інформацією слідства, у 2014 році він, діючи у змові з представниками російської влади, сприяв захопленню території Кримського півострова.

Міністерство закордонних справ України через незаконне відкриття почесного консульства в окупованому Криму надіслало уряду Нікарагуа ноту протесту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також пообіцяв, що МЗС вдасться до "ще більш жорстких заходів" відносно Нікарагуа, якщо це не подіє.