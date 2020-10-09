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Кожен п’ятий підліток визнавав себе жертвою онлайн-знущань, - дослідження про кібербулінг

В рейтингу форм кібербулінгу першу позицію має розповсюдження неправдивої інформації.

Кожен п’ятий підліток визнавав себе жертвою онлайн-знущань, - дослідження про кібербулінг
Фото: 112.ua

В Україні кожен п'ятий підліток визнавав себе жертвою онлайн-знущань, а кожен десятий - регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соцмережах.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на дані аналітичного дослідження "Попередження та протидія кібербулінгу в дитячому середовищі України". 

"Понад 18% рішень щодо булінгу, за даними Єдиного реєстру судових рішень, стосуються випадків використання засобів електронних комунікацій, тобто дій, які завдали психологічних страждань і були вчинені в інтернеті за допомогою гаджетів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних дослідження, третина підлітків використовують соцмережі, щоб позбутися негативних відчуттів. А кожен восьмий підліток залежний від соцмереж.

Також в рейтингу форм кібербулінгу першу позицію має розповсюдження неправдивої інформації, з чим стикався кожен п’ятий підліток. З викраданням персональних даних і використанням іншими акаунтів від імені опитаних (самозванство) зіштовхувався майже кожен п’ятий підліток.

Станом на 1 квітня 2020 року судами загальної юрисдикції було прийнято 482 постанови щодо булінгу учасників освітнього процесу.

"Ми підготували в дослідженні також рекомендації до уряду, зокрема щодо законодавства. Одна з рекомендацій — це означити кібербулінг як окремий термін, щоб визначити відповідальність за онлайн-цькування та як попереджувати і протидіяти цьому явищу. Також рекомендації стосуються наразі чинного закону щодо булінгу", — розповів аналітик ГО "Докудейз" та один з авторів дослідження Богдан Мойса.

Нагадаємо, у січні 2019 Порошенко підписав закон про відповідальність за булінг. Відповідно до документа порушників штрафують, або, у випадку з неповнолітніми, їхніх батьків.

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