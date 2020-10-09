Більшість українців очікують на результати реформ протягом 4-5 років, - соцопитування

Попри невизначеність у втіленні реформ та діях влади, українці добре обізнані про громадський активізм та готові брати участь у житті своїх громад.

Про це свідчать результати соцопитування, яке проводилося в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE).

Кожен третій респондент (32,5%) зазначив, що регулярно або рідко відвідує збори у своїх громадах.

Стосовно обізнаності щодо громадських активностей, семеро з десяти українців (70,8%) знають про можливість участі у зібраннях з конкретних питань. Переважній більшості (70,0%) також відомо про можливість повідомити місцевим органам влади про проблеми особисто. Так, українці найбільш зацікавлені повідомляти про інфраструктурні проблеми особисто або телефоном (23,7%). Крім того, вони виявили інтерес повідомляти про ці проблеми через інтернет (20,4%), брати участь у мирних зібраннях (18,4%), а також долучатися до роботи будинкових, вуличних чи квартальних комітетів (18,4 %).

Найменш залучені громадяни до активностей з протидії корупції. За останній рік лише 0,9% опитаних повідомляли про випадки корупції в прокуратуру чи поліцію (особисто, телефоном або через інтернет).

Така ж частка респондентів використовувала онлайн засоби для анонімних повідомлень про корупцію чи порушення на виборах. Лише 1,3% відкрито повідомляли про корупцію у ЗМІ, у тому числі в блогах та соціальних мережах.

Головною причиною, що заважає брати більш активну участь у громадській діяльності, майже половина респондентів (45,1%) назвала нестачу часу або відсутність мотивації, тоді як 32,9% українців не вірять у те, що їх участь та вплине на ситуацію. В той же час, 17,6% респондентів вважають, що вирішенням проблем повинна займатися держава.

Найважливішими питаннями для себе та своїх родин українці вважають бідність (46,9%), доступ до медичного обслуговування (37,3%) та безробіття (33,4%).

При цьому українці не очікують швидких реформ. Більшість (16,8%) очікують на результати протягом чотирьох-п’яти років. Кожен шостий (15,6%) - за два-три роки. Приблизно така ж частка населення (14,3%) вважає, що наслідки реформ можна очікувати лише через 10 або більше років.

Майже половина опитаних (46,7%) не відчули жодних наслідків реформ. Разом з цим, 15,8% українців відчули як негативні, так і позитивні наслідки.

Нагадаємо, найвідомішими реформами серед українців є земельна та медична реформи.