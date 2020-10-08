Підписи під угодою поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії.

Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими", - написав Кулеба.

Підписи під угодою поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії.

Нагадаємо, вчора Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про деталі нової угоди України і Британії. За словами посла, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українців.