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Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство

Підписи під угодою поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії. 

Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство
Фото: https://twitter.com/DmytroKuleba

Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Історичний момент: підписали угоду. Як сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими", - написав Кулеба.

Підписи під угодою поставили президент Володимир Зеленський з боку України та прем’єр-міністр Борис Джонсон з боку Британії. 

Нагадаємо, вчора Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про деталі нової угоди України і Британії. За словами посла, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українців.

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