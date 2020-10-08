Найбільше кандидатів зареєструвалося на посади мера Одеси, Ужгорода та Києва, - КВУ

За посаду одного міського голови в середньому змагатимуться семеро кандидатів.

На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на посади 370 міських голів зареєструвалися 2814 кандидатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Таким чином, за посаду одного мера в середньому змагатимуться семеро кандидатів.

Найбільше охочих зайняти крісло мера Одеси (23 кандидати), Ужгорода (22 кандидати) та Києва (20 кандидатів). Найменше - Тернополя (9 кандидатів), Чернігова (7 кандидатів) та Івано-Франківська (5 кандидатів).

Загалом найбільша кількість кандидатів на посади міських голів зареєстрована в Луганській області (в середньому 22 кандидати на посаду одного міського голови) та місті Києві (20 кандидатів на посаду міського голови). Також значна кількість претендентів на посаду голів у Житомирській області (у середньому 10 кандидатів), Черкаській і Дніпропетровській (по 9 кандидатів). Найменша конкуренція - у Чернігівській області (по 5 кандидатів на одне місце голови) та Хмельницькій (по 4 кандидати).

Порівняно з черговими місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася – по сім осіб на одне місце (2722 кандидати на посади 358 міських голів).

Порівняно з останніми виборами зменшилася кількість претендентів на посаду міського голови Києва (із 28 осіб у 2015 році до 20 осіб у 2020-му), Дніпра (з 31 до 17), Одеси (з 42 до 23), Запоріжжя (з 26 до 10), Чернігова (з 16 до 7), Сум (з 14 до 10 кандидатів). Зросла кількість претендентів на крісло мера Львова (з 11 до 17), Харкова (з 11 до 15), Рівного (з 11 до 16).

Нагадаємо, Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 29 кандидатів у мери, причому у двох із них прізвище Зеленський, п'ятьох звати Олегами Філімоновими, а одного - Михайлом Саакашвілі.

В Умані схожа ситуація. Там кандидатом на посаду міського голови зареєстрували повну тезку нинішнього мера Олександра Цебрія. Самого Цебрія внесли у список кандидатів лише з другої спроби.

Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси, оскільки в їхніх документах не було підтвердження внесення застави.