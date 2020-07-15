Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
ГоловнаПолітика

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

В ОРДЛО та Криму виборів не буде. 

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
Фото: nus.org.ua

Парламент на засіданні 15 липня проголосував за проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. Вибори призначаються в усі місцеві ради, а не тільки в обласні ради та Київ, як було в першій редакції постанови. 

Документ підтримали 326 нардепів, оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. На тимчасово окупованих територіях виборів не буде.

"Призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) та Київського міського голови на неділю 25 жовтня 2020 року. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться", - йдеться у постанові.

Нагадаємо, що нардепи мали голосувати за призначення місцевих виборів ще в понеділок, 13 липня, однак Верховна Рада перенесла розгляд. 

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що питання призначення виборів розглянуть після внесення до постанови правок щодо включення районних рад до переліку місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 

В опозиції текст постанови назвали порушенням Конституції. Так, нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський підкреслив, що "монобільшість хотіла призначити чергові вибори лише в обласні ради та у місті Києві, мера та депутатів Київради. У той самий час абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також