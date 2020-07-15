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Рада зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення кількості районів з 490 до 129

Проти розгляду документу виступили кілька фракцій. 

Рада зняла з розгляду проєкт постанови про зменшення кількості районів з 490 до 129
Фото: LB.ua

Верховна Рада зняла з розгляду 15 липня проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів, згідно з яким продовжується реформа децентралізації.

Постанова ліквідовує 490 районів, які існують нині, та створює натомість 129 (17 з них - на тимчасово окупованій території Криму, Донецької та Луганської областей). Зменшення кількості районів відбувається шляхом "укрупнення". 

Найнижча межа численності населення в кожному районі визначена на рівні 150 тис. мешканців. У кожній області суттєво змінюється кількість районів.

У Вінницькій області з 27 районів пропонують утворити п'ять, у Волинській - чотири з 17, у Дніпропетровській - шість із 22, в Донецькій - вісім з 18, Житомирській - чотири з 23, Закарпатській - п'ять з 13, Запорізькій - п'ять з 20, в Івано-Франківській замість 14 лишиться тільки п'ять, в Київській області з 25 їх стане шість, у Кіровоградській - чотири з 21, Луганській - вісім замість 18, у Львівській - сім з 20, Миколаївській - чотири замість 19, в Одеській області замість 26 пропонують створити шість, у Полтавській - чотири з 25, у Рівненській - чотири з 16, Сумській - п'ять з 18, Тернопільській - три з 17, Харківській - сім з 27, Херсонській - три з 18, в Хмельницькій - п'ять з 20, Черкаській - чотири з 20, Чернівецькій - три замість 11, Чернігівській - чотири з 22, в Криму - 10 з 14. 

Ознайомитися детально з пропонованими змінами для кожної області можна на порталі "Децентралізація".

Нагадаємо, що проєкти майбутніх районів були оприлюднені Міністерством громад і територій у червні 2020. Усі пропозиції щодо районів пройшли громадські та експертні обговорення. 

З критикою проєкту постанови про утворення та ліквідацію районів виступили голови Львівської, Тернопільської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької, Волинської обласних рад. 

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