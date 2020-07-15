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​Депутати хочуть прописати в регламенті перелік поважних причин для відсутності на засіданнях

Серед них - відрядження, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, хвороба.

​Депутати хочуть прописати в регламенті перелік поважних причин для відсутності на засіданнях
Фото: КП

Парламент має намір закріпити в регламенті Верховної Ради перелік поважних причин для відсутності депутата на пленарних засіданнях.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, за законопроєкт №3642 про внесення змін до регламенту Ради, до законів "Про статус народного депутата", "Про комітети Верховної Ради", що стосуються підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях і засіданнях парламентських комітетів, у першому читанні проголосував 321 народний депутат.

Серед поважних причин, через які депутата може не бути на пленарному засіданні або засіданні комітету, - виконання ним у цей час доручень Ради, її голови, комітету; відрядження; участь у заходах, які здійснюються в межах роботи постійних делегацій; тимчасова непрацездатність; відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини та інші; отримання послуг у сфері охорони здоров'я і документально підтверджені транспортні перешкоди.

Нагадаємо, у червні відбулося дев'ять засідань Ради, на яких були 298 нардепів. При цьому лише один депутат узяв участь у всіх голосуваннях.

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