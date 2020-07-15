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Рада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освіти

Чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом може бути лише громадянин України, що має середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Рада "завернула" законопроєкт, який дозволяє нардепам брати собі помічників без освіти
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада повернула до профільного комітету на підготовку до повторного першого читання законопроєкт "Про внесення змін до статті 34 Закону "Про статус народного депутата України" (№3644).

Відповідне рішення підтримали 280 депутатів при мінімально необхідних 226, передає "Укрінформ".

Проєктом закону запропоновано зміни, що стосуються виключення вимоги до освіти помічника-консультанта народного депутата, порядку прикріплення помічників-консультантів для кадрового та фінансового обслуговування, порядку розподілу загального фонду, встановленого на оплату праці помічників-консультантів народного депутата (з урахуванням потреби в коштах на виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток).

Чинна редакція закону передбачає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою. При цьому запропоновано змінити і цю норму, згідно з якою помічнику-консультанту достатньо лише вільно володіти українською мовою.

Також законопроєктом передбачено, що в межах загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, депутат зможе здійснювати розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки і передбачає кошти для грошової компенсації за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки в разі ненадання йому такої відпустки за минулий рік.

Запропоновано, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, не використаних на виплати, був розподілений народним депутатом на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками-консультантами дні щорічної основної та додаткової відпусток, у тому числі дні щорічної основної відпустки, що не була використана помічником-консультантом у минулому році, на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, після перемоги на парламентських виборах депутати "Слуги народу" пройшли інтенсив у Трускавці.

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