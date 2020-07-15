Тимошенко вважає антиконституційним зменшення кількості районів

"Це порушує права та інтереси українців, які будуть позбавлені доступу до адміністративних послуг, освіти та медицини".

Зменшення кількості районів в Україні майже втричі порушує права та інтереси українців. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

«Сьогодні в цьому залі буде розгортатися нова епопея – влада хоче антиконституційно, постановою Верховної Ради знищити 490 районів в Україні та замінити їх 133 районами. Це хаос і безлад найвищого рівня, це, по суті, згортання поселенської мережі в Україні, позбавлення людей права жити», – обурилася лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко переконана, що це порушує права та інтереси українців, які будуть позбавлені доступу до адміністративних послуг, освіти та медицини. За її словами, «Батьківщина» оскаржуватиме ці рішення в Конституційному Суді.

«Я хочу зараз чітко заявити, що наша команда не допустить цього безладу, який ви хочете нав’язати країні. Тому якщо буде проголосоване антиконституційне рішення про ліквідацію в країні 490 районів – ми звернемося до Конституційного Суду й отримаємо рішення про неконституційність таких дій. Ми не дамо вам руйнувати Україну, тимчасові бездарні депутати на чолі з таким самим президентом», – запевнила Юлія Тимошенко.