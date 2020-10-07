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Кличко: у Києві роблять найбільше в Україні тестів на коронавірус

341 тест на 100 тисяч мешканців.

Кличко: у Києві роблять найбільше в Україні тестів на коронавірус
Фото: facebook/Кличко - мер

Показник тестування у Києві – найвищий в Україні і становить 341 тест на 100 тисяч мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Підкреслю, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 341 тест на 100 тисяч мешканців. Загалом із початку пандемії у комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 143 тисячі зразків біоматеріалу. Це методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили близько понад 25 тисяч тестів», – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що зразки досліджують також у приватних та державних клініках.

«У столиці продовжують активно працювати мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на коронавірус у пацієнтів вдома. За минулу добу бригади відібрали 1164 зразки. А всього з початку своєї роботи – близько 90 тисяч», – наголосив Віталій Кличко.

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