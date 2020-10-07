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Степанов назвав число померлих від ковіду медиків

Офіційно в Україні зареєстровано 132 пов’язані з COVID-19 летальні випадки від початку пандемії.

Степанов назвав число померлих від ковіду медиків
Фото: EPA/UPG

Від початку пандемії в Україні від коронавірусної недуги COVID-19 померли 132 медичні працівники.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Станом на сьогодні кількість померлих від COVID-19 медпрацівників складає 132 особи... Те, що стосується виплат родинам померлих, - це питання Фонду соціального страхування. Ми одразу передаємо відповідну інформацію туди, і далі по встановлених механізмах оформлюється документи, щоб робити відповідні виплати", - цитує Степанова Укрінформ.

Водночас міністр наголосив, що з квітня захворюваність серед медпрацівників на COVID-19 істотно зменшилася. Так, у квітні вона становила 20% від усіх захворілих, зараз, за словами Степанова, не перевищує 5%.

За даними МОЗ, усього в Україні на COVID-19 з початку пандемії захворіли 16 864 медпрацівники. За добу з 6 жовтня - 251 медпрацівник.

Станом на 7 жовтня в Україні зафіксовано 239 337 випадків коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили в рекордної кількості - 4 753 осіб.

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