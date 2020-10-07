Комітет ВР рекомендував розглянути постанову про створення ТСК щодо "вагнерівців"

За рішення винести постанову про створення ТСК до зали проголосували сім членів комітету, один депутат утримався.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту ухвалив рішення рекомендувати парламенту розглянути проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії за фактом зриву можливої операції українських спецслужб із затримання "вагнерівців"

Про це повідомив у Facebook народний депутат Роман Костенко.

"Щойно регламентний комітет підтримав наш проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців"... Уже достатньо чуток та неправди щодо справи "вагнерівців". Досить закривати на це очі та ігнорувати. Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента. І тимчасова слідча комісія — ефективний спосіб, щоб це зробити!", - написав Костенко.

За його словами, за рішення винести постанову про створення ТСК до зали проголосували сім членів комітету, один депутат утримався.

"Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради. Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це — питання національної безпеки України.",- додав нардеп.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.