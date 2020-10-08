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​В одеських офісах ОПЗЖ проходять обшуки у справі про незаконний продаж барж Дунайського пароплавства

Розслідування розпочали в листопаді 2019 року.

​В одеських офісах ОПЗЖ проходять обшуки у справі про незаконний продаж барж Дунайського пароплавства
Фото: dumskaya.net

В офісах партії "Опозиційна платформа - За життя" в місті Одеса проходять обшуки у справі незаконного відчуження 32 барж, які належали державному Дунайському пароплавству.

Про це повідомила депутат ОПЗЖ Тетяна Плачкова, передає "Думская".

За її словами, обшуки проводять детективи Національного антикорупційного бюро.

На фото, опублікованих очевидцями, на місці присутні також представники Служби безпеки. В один з кадрів потрапив кандидат у мери міста Микола Скорик, у приймальні якого на Великій Арнаутській також проходить обшук.

Фото: dumskaya.net

У пресслужбі НАБУ підтвердили, що слідчі дії проводять у зв'язку з розслідуванням незаконного відчуження 32 барж, що належали Дунайському пароплавству.

"Детективи НАБУ спільно з СБУ при процесуальному керівництві САП здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб, в офісах ряду компаній і інших об'єктів у рамках розслідування можливих зловживань, у результаті яких Українському Дунайському пароплавству завдано збитків в особливо великих розмірах", - повідомили в пресслужбі.

Розслідування цієї справи почалося в листопаді 2019 року. За інформацією правоохоронців, баржі були вивезені за кордон.

Нагадаємо, "Українське Дунайське пароплавство" - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. На сайті компанії сказано, що вона виробляє 20% транспортної продукції вздовж 2400 км від гирла річки Дунай до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.

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