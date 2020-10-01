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Суд Харкова залишив під вартою підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ

Апеляційні скарги залишені без задоволення.

Суд Харкова залишив під вартою підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ
Фото: Національна поліція

Харківський апеляційний суд залишив під вартою 15 підозрюваних у нападі зі стріляниною на автобус з представниками громадської організації "Патріоти за життя" під Люботином Харківської області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представників суду.

Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляцій на зміну запобіжного заходу для підозрюваних.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишені без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави - без зміни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня поблизу селища Люботин у Харківській області на автодорозі група осіб обстріляла пасажирський автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу.

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