СБУ викрила махінації на ринку цінних паперів на 2,8 млрд гривень

Слідчі Служби безпеки України викрили групу компаній, які займалися махінаціями на ринку цінних паперів.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Серед зловмисників - професійні учасники галузі. Та це не завадило їм видавати фіктивні кредити пов’язаним підприємствам, виводити кошти з обігу підприємств та легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом. Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

За результатами досудового розслідування виявлено, що ця діяльність здійснювалася через два інвестиційні фонди. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29 вересня прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами цих фондів.

Слідство триває. Проводяться заходи щодо підприємств, які скористалися послугами злочинців, щоб відшкодувати збитки, завдані державі.

Раніше у вересні СБУ викрила керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.