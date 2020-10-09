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Колишнього в.о. мера Затоки Бокія оголосили в розшук

В’ячеслава Бокія підозрюють у замаху на вбивство та розкраданні 2,5 млн гривень.

Колишнього в.о. мера Затоки Бокія оголосили в розшук
Фото: zatoka-sovet.com

Колишнього голову сільської ради курортного району Затока Одеської області В’ячеслава Бокія оголосили в розшук.

Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на адвоката Станіслава Кліменка.

З лютого по серпень Бокій перебував на цілодобовому домашньому арешті, а з серпня взагалі не мав запобіжного заходу. Раніше він три дні поспіль не з’являвся на судові засідання, посилаючись на хворобу, проте втік з лікарні. Зараз Бокій є депутатом Затоцької сільської ради, раніше виконував обов’язки секретаря ради.

"8 жовтня у Київському районному суді мало відбутись два засідання по Бокію – о 13:00 і 15:00. По обох мали розглядати клопотання про взяття його під варту без можливості внесення застави. Перше засідання було по обвинуваченню в організації замаху на вбивство (стаття 115 частина 2), а друге – по моїх заявах. Це розкрадання в особливо великому розмірі (стаття 191 частина 5) – по одній справі 650 тисяч гривень, а по другій – майже 2 мільйонів гривень", – повідомив Клименко.

Бокія підозрюють в організації замаху на вбивство адвоката Олександра Погорєлого - у 2016 році правоохоронці інсценували його вбивство і затримали вбивцю та посередника. Спочатку Бокій був свідком у цій справі, а потім слідство почало вважати його організатором. При цьому він продовжував виконувати обов’язки секретаря сільської ради і бути її депутатом.

2019 року СБУ також заявляла, що керівництво Затоки попалося на вимаганні хабаря. Нібито Бокий, депутат селищної ради Едуард Кушнір і один із членів виконкому хотіли отримати від місцевого підприємця 87 тисяч доларів США за виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні. 20 грудня оперативники спецслужби затримали Кушніра під час одержання першої частини хабаря в розмірі 11 тисяч доларів.

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