Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2"

Угоди, укладені між учасницями, стосувалися і фінансування, і багатьох прав, наприклад можливості втручання в діяльність "Північного потоку-2".

Антимонопольний комітет Польщі UOKiK оштрафував російський "Газпром" на $7,6 млрд і наклав $61 млн стягнень на п'ять компаній, що фінансують "Північний потік-2", за будівництво газопроводу без його згоди.

Про це йдеться в повідомленні UOKiK.

"Відповідно до рішення президента Управління у справах конкуренції та захисту споживачів, суб'єкти господарювання зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2", - йдеться в заяві.

Провадження, проведене польським антимонопольним відомством, виявило, що 2017 року, попри відсутність згоди на створення спільного підприємства, 6 компаній (учасниці консорціуму "Північний потік-1") уклали низку угод про фінансування "Північного потоку-2".

Це, своєю чергою, підтвердило їхню важливу та необхідну роль у всьому проєкті. Угоди, укладені між учасницями, стосувалися і фінансування, і багатьох прав, наприклад можливості втручання в діяльність "Північного потоку-2".

Нагадаємо, у серпні Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2". Російський монополіст відмовився надати документи про фінансування будівництва газопроводу.

Розслідування щодо "Північного потоку-2" триває в Польщі кілька років. Торік Управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оштрафувало учасницю проєкту, компанію Engie, на 40 мільйонів євро також за відмову надати документи й іншу необхідну для розслідування інформацію.

Проти будівництва "Північного потоку-2" виступають Сполучені Штати Америки. У липні США посилили тиск на європейські компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу.