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Трамп доручив розсекретити документи про втручання Росії в американські вибори

"Я доручив повністю розсекретити всі документи, які стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії".

Трамп доручив розсекретити документи про втручання Росії в американські вибори
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп доручив відкрити доступ до матеріалів, пов'язаних з імовірним втручанням Росії в американські вибори 2016 року.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я доручив повністю розсекретити всі документи, які стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - російського втручання (у вибори, - ред.). Так само, як і скандалу з листами Гілларі Клінтон. Ніяких виправлень!" - написав Трамп.

Трамп також опублікував твіт американського консервативного письменника і прихильника "теорій змови" Пола Сперрі, який назвав звинувачення Трампа у змові з Росією "брудним політичним трюком".

Нагадаємо, у березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборним штабом Трампа. Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав.

На початку серпня 2020 року Комітет Сенату США ухвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори 2016 року. Наприкінці липня повідомлялося, що п'ята частина доповіді сенатського комітету з розвідки про втручання Росії у вибори США може бути опублікована протягом кількох тижнів. Вона стане завершальним документом комітету, присвяченим темі втручання РФ в американські вибори.

У попередніх звітах основна увага приділялася: безпеці виборів у США; дезінформаційній кампанії Росії, яка, як стверджується, велася на платформах соціальних мереж; тому, як адміністрація Барака Обами відреагувала на "російське втручання"; а також оцінці розвідувальної спільноти в січні 2017 року.

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