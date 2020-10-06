Тихановська про протести в Білорусі: люди пишаються тим, що творять історію

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що білоруси, які продовжують виходити на мирні акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, і надалі готові боротися за своє майбутнє та майбутнє країни.

Про це вона заявила під час брифінгу в Берліні.

"Молоді люди пишаються тим, що творять історію. Вони не збираються їхати. Я не можу давати ніяких гарантій, однак я впевнена, що вони будуть боротися за мирне майбутнє. Вони сміливі і сильні", - сказала Тихановська, відповідаючи на запитання про молодих людей, які покидають країну.

При цьому, лідерка опозиції вважає, що білоруси не будуть наполягати на притягненні Лукашенка до відповідальності, якщо він добровільно складе повноваження.

"У мене два погляди на це: як особистості і як національного лідера. Я не можу пробачити йому як особистість. Однак як національний лідер, я повинна прийняти рішення, яке вплине на історію країни. Щодо цього є різні думки. Багато хто хоче, щоб його судили. Але я думаю, що більшість білорусів просто дадуть йому піти, якщо він залишить нас у спокої. Я вважаю, питання вимагає діалогу", - сказала Тихановська.

На питання, "чи можете ви поручитися, що Путін не повторить сценарій 2014 року", Тихановська відповіла, що впевненим не можна бути ні в чому, але вкотре закликала до діалогу.

"Це 21 століття, ми цивілізовані люди - немає ніякої потреби у війні і крові. Сісти і поговорити набагато простіше. Протест не контролюється з-за кордону. Не контролюється з Росії. Пару місяців тому Лукашенко звинувачував мого чоловіка та інших людей у тому, що їх координує Росія. Тепер він передумав і звинувачує Європу", - зазначила лідерка опозиції.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки в разі мирної передачі влади. Вона також вважає, що для розв'язання кризи в Білорусі важлива будь-яка підтримка сусідніх держав та інших країн, а після приходу до влади демократичного уряду країні знадобиться "план Маршалла".

Протести в Білорусі тривають після президентських виборів 9 серпня, на яких, згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Лукашенко. Опозиція звинувачує владу у фальсифікації підсумків голосування. За час протестів, які тривають уже понад півтора місяця, були затримані тисячі людей, також повідомлялося про загиблих.

14 серпня Тихановська оголосила про створення Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі". Однак на початку вересня в Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів президії КР. На волі залишилися тільки лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. 28 вересня стало відомо, що Алексієвич вилетіла до Німеччини, за її словами - в особистих справах.

29 вересня Тихановська зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном у Вільнюсі. Вона попрохала його виступити посередником і виступила за проведення нових виборів у Білорусі ще 2020 року. Також підтвердила зустріч із Тихановською канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнає результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.