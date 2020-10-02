Після зміни влади Білорусі потрібен буде "план Маршалла", - опозиція

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що для розв'язання кризи важлива будь-яка підтримка сусідніх держав та інших країн, а після приходу до влади демократичного уряду країні буде необхідний "план Маршалла".

Про це вона заявила виданню Naviny.by.

На питання, яку допомогу з боку Євросоюзу буде найбільш корисною для боротьби з режимом Олександра Лукашенка, вона відповіла: "На даний момент така допомога надається. Перш за все, це - невизнання Лукашенко легітимним".

"Він вже давно нелегітимний в очах білоруського народу, але невизнання його легітимності з боку інших країн дуже і дуже важливе. По-друге, це введення санкцій, підтримка різних сфер Білорусі - студентів, незалежних ЗМІ, спортсменів. Якої галузі не торкнися, дуже важлива підтримка країн-сусідів, та й будь-яких інших. Фінансова, моральна, візова підтримка", - зазначила Тихановська.

Член створеної з ініціативи Тихановської Координаційної ради, юрист і політик Ольга Ковалькова додала, що важливо також говорити про перспективи.

"Важливо говорити про те, що коли демократичний уряд прийде до влади, нам потрібна буде допомога з боку наших партнерів - це «план Маршалла», підтримка економічних реформ в Білорусі, які будуть проведені. Якщо говорити про те, як раніше Європейський союз працював з Білоруссю, то зараз ці принципи теж повинні бути переглянуті. Жодна допомога і ресурси, які виділяються, не повинні виділятися безконтрольно, повинен бути контроль з боку громадянського суспільства в першу чергу", - зазначила вона.

Як відомо, "План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни, запропонований у 1947 році американським державним секретарем Джорджем Маршаллом.

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові акції протесту, які почалися після президентських виборів 9 серпня. Згідно з офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Опозиція звинувачує чинну владу у фальсифікації підсумків голосування. За час протестів, які тривають вже понад півтора місяці, були затримані тисячі людей, також повідомлялося про загиблих.

14 серпня Тихановська оголосила про створення Координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі", в яку також увійшла нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Однак, на початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів президії КР. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський. Лідерка опозиційного руху Тихановська вважає, що Алексієвич не заарештують і не видворять з країни, а тиск на неї "засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру". 28 вересня стало відомо, що Алексієвич вилетіла до Німеччини, за її словами, - у особистих справах.

29 вересня Тихановська зустрілася з президентом Франції Емануелєм Макроном у Вільнюсі. Вона попрохала його виступити посередником і виступила за проведення нових виборів в Білорусі ще в 2020 році. Також підтвердила зустріч з Тихановською канцлерка Німеччин Ангела Меркель.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнає результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна планує називати його по імені, не зазначаючи посади.