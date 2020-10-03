Cygnus везе астронавтам харчі та обладнання для експериментів, зокрема, зі створення препаратів для боротьби з раком.

Вантажний космічний корабель Cygnus американської компанії Northrop Grumman у ніч на суботу стартував до Міжнародної космічної станції. Про це повідомили у Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Запуск був здійснений за допомогою ракети-носія Antares 2 жовтня о 21:16 за часом Східного узбережжя США (3 жовтня о 3:16 за київським часом) з космодрому NASA Уоллопс, який знаходиться на однойменному острові біля атлантичного узбережжя штату Вірджинія.

Стиковка корабля Cygnus з МКС запланована на 5 жовтня.

Американський астронавт Кріс Кессіді має за допомогою руки-маніпулятора МКС захопити "вантажівку" і приєднати її до американського модулю Unity.

Запуск здійснено в рамках комерційного контракту NASA з корпорацією Northrop Grumman, якій належить ракета-носій і автоматичний вантажний космічний корабель.

Cygnus має доставити на МКС близько 3,6 тонн вантажу, в тому числі харчі, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових досліджень.

Зокрема, на станцію "вантажівка" привезе новий модифікований американський туалет вартістю $23 млн, який у перспективі може бути використаний в польотах на Місяць і Марс.

На станцію також відправили редиску для вивчення можливостей її вирощування під час тривалих космічних польотів, панорамну камеру для зйомок під час виходів астронавтів у відкритий космос з борту МКС.

Також "вантажівка" доставить на станцію обладнання для проведення експерименту по виділенню аміаку з сечі екіпажу для подальшого перетворення його в енергію і воду.

На МКС прибудуть матеріали для експериментів зі створення біопрепаратів для боротьби з раком.

В рамках комерційних проєктів на станцію буде доставлена продукція косметичної компанії Estee Lauder для проведення рекламних зйомок на орбіті.

Планується, що американський "вантажівка" пробуде в складі станції до середини грудня. Cygnus забере з собою зі станції сміття і відходи.

Після автономного двотижневого польоту, в ході якого будуть проведені експерименти, корабель буде зведений з орбіти і згорить в щільних шарах атмосфери.

Відзначимо, це вже 14-й політ космічної "вантажівки" корпорації Northrop Grumman до МКС. Був також один невдалий запуск в 2014 році, коли корабель не долетів до станції внаслідок аварії ракети-носія Antares. Перший успішний запуск Cygnus відбувся 18 вересня 2013 року.

Нагадаємо, ракета Antares розроблена спільно з українським підприємством "Південмаш".