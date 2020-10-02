Головред російського інтернет-ЗМІ спалила себе біля будівлі МВС після обшуку

Перед цим жінка написала у фейсбуці: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

Головний редактор російського інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна підпалила себе біля Міністерства внутрішніх справ у Нижньому Новгороді.

Про це повідомляли місцеві ЗМІ, однак, ім’я загиблої не вказували. Пізніше стало відомо що це Славіна.

Жінка померла на місці. Незадовго до самогубства Славіна написала у фейсбуці пост: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

Напередодні вона розповіла, що до неї додому приходили з обшуком, яким міг бути пов’язаний зі справою "Відкритої Росії".

"Проводили обшук. Адвокату подзвонити не дали. Шукали брошури, листівки, рахунки «Відкритої Росії», можливо, ікону з ликом Михайла Ходорковського. Нічого цього у мене немає. Але забрали, що знайшли – все флешки, мій ноутбук, ноутбук дочки, комп’ютер, телефони – не тільки мій, а й чоловіка, – купу блокнотів, у яких я черкала під час прес-конференцій. Я залишилася без засобів виробництва", – написала жінка за день до самогубства.

Нагадаємо, у стлиці Білорусі Мінську чоловік підпалив себе біля відділення міліції. Він помер у лікарні швидкої медичної допомоги.