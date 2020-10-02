Американці знайшли фейковий новинний сайт Пригожина під назвою NAEBC

Російський сайт, який видавав себе за незалежне новинне агентство, напередодні виборів президента США публікував новини та аналітику, націлені на користувачів соціальних мереж з правими поглядами.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, знайомих з розслідуванням ФБР у справі про цей ресурс.

Сайт має назву Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), або "Відділ новин для громадян Америки та Європи". Ресурс працював з червня 2020 року. Як стверджує Reuters, NAEBC пов'язаний з петербурзьким "Агентством інтернет-досліджень", яке, в свою чергу, пов'язують з близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним.

У вересні 2020 року Facebook та Twitter виявили інше фейкове ЗМІ - Peace Data, назву якого було утворено за схожим омонімічним принципом.

Експерти з компанії Graphika проаналізували дані щодо сайту NAEBC і ресурсу Peace Data і дійшли висновку, що обидва ресурси відігравали активну роль у поширенні фейків до виборів 2016 року.

NAEBC позиціонувало себе як "вільне і незалежне" ЗМІ, що базується в Угорщині, і заявляло, що його місія - "просувати консервативні і праві голоси". Його головна сторінка містила попередження для читачів: "Не дайте себе обдурити".

Сам веб-сайт в основному був присвячений політиці і поточним подіям США. Він передруковував статті консервативних ЗМІ і платив реальним американцям за те, щоб вони писали на політично чутливі теми. Ці матеріали потім просували в соціальних мережах (у тому числі в Gab, Parler, Twitter і LinkedIn), яким віддавали перевагу праві користувачі, мережа акаунтів, чиї користувачі видавали себе за редакторів і журналістів. Деякі з них використовували комп'ютерні фотографії неіснуючих людей.

Теми, що висвітлюються NAEBC, варіювалися від нападок на кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена до критики руху Black Lives Matter і похвали на адресу Кайла Ріттенхауза, який кілька разів вистрілив в учасників погромів у Вісконсині.

Російська влада неодноразово заперечувала будь-яке втручання у вибори в США. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає ні про NAEBC, ні про фейковий лівий новинний сайт Peace Data. У ФБР від коментарів відмовилися.

Після того як журналісти Reuters зв'язалися з NAEBC для отримання коментарів, облікові записи в соціальних мережах, зареєстровані на ім'я редактора Нора Берка та інших співробітників NAEBC, були видалені, так само як і деякі з попередніх повідомлень у соцмережах.

Журналісти Reuters виявили трьох авторів, котрі проживають в США, які написали статті для NAEBC. Двоє з них раніше писали для низки правих ЗМІ, а третій був журналістом-любителем. Один з авторів, який попросив не називати його імені, сказав, що вони працювали на NAEBC протягом останнього місяця, не знаючи про підтримку з боку Росії. Так само як і авторам Peace Data, на ньому платили від 50 до 75 доларів за статтю, і гроші надсилали негайно через онлайн-переказ.

Співробітники NAEBC давали авторам докладні інструкції для статей. Наприклад, один з авторів отримав пропозицію розповісти, "як американські громадяни повинні захищати себе без поліції", і особливо згадав збільшення закупівель зброї.

Нагадаємо, що в липні цього року Сполучені Штати запровадили санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які дозволяли Євгену Пригожину, котрий входить в оточення президента Росії Володимира Путіна, уникати американських санкцій. У вересні ці санкції були розширені.

Євген Пригожин, якого ЗМІ раніше називали особистим кухарем Володимира Путіна, займається ресторанним бізнесом з 1996 року. За даними ЗМІ, він може бути причетним до тестування бойових отрут.

За даними Bloomberg, Євген Пригожин за допомогою своїх найманців пропонував послуги безпеки й організації передвиборних кампаній у 10 країнах Африки: ДР Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве і ЦАР.

У лютому 2018 року велике журі федерального суду американського округу Колумбія офіційно звинуватило "Агентство інтернет-досліджень" Пригожина у втручанні в президентські вибори в США 2016 року.