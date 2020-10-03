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Президент Азербайджану: "Конфлікт у Нагірному Карабаху має бути врегульовано зараз. Ми не будемо чекати ще 30 років"

Головною умовою перемир'я він назвав виведення збройних сил Вірменії з регіону. 

Президент Азербайджану: "Конфлікт у Нагірному Карабаху має бути врегульовано зараз. Ми не будемо чекати ще 30 років"
Ільхам Алієв
Фото: jam-news.net

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що конфлікт у Нагірному Карабаху має бути врегульовано зараз, чекати ще 30 років Азербайджан не буде. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera, передає пресслужба президента.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припиніть, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт має бути вирішено зараз", - сказав Алієв.

За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.

"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але в той же час вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.

Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.

Водночас президент зазначив, що головною умовою перемир'я в Нагірному Карабаху залишається виведення збройних сил Вірменії з регіону. 

"Наша позиція залишається незмінною <...> вони [війська Вірменії] повинні покинути наші території, і тільки після цього війна закінчиться, конфлікт буде припинено", - відповів Алієв на питання журналіста про умови перемир'я і цілях Баку в регіоні.

Президент допустив, що через певний термін народи Вірменії та Азербайджану зможуть жити разом в умовах миру.

Наприкінці вересня, після початку активних бойових дій у Нагірному Карабаху, президент Азербайджану називав єдиною умовою припинення бойових дій в Карабасі повне і негайне виведення ЗС Вірменії з території. Він також відкинув умови, які поставила Вірменія.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що Єреван готовий піти на мирні переговори, якщо вони будуть вестися в форматі "мінської групи" ОБСЄ. 

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. 

Того ж дня Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані. 2 жовтня Вірменія привела збройні сили в повну бойову готовність.

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