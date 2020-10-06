Лагард: нова хвиля COVID-19 може затримати відновлення економіки єврозони

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що друга хвиля коронавірусу може затримати економічне відновлення єврозони.

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз ми побоюємося, що заходи стримування (COVID-19 – ред.), які повинні бути вжиті урядами (країн єврозони – ред.), вплинуть на це відновлення, тому замість V-подібної форми, якої ми всі прагнемо і на яку ми сподіваємося, ми боїмося, що права частина "V" не буде прямою (зростання буде нестабільним - ред.)", - сказала Лагард.

У червні президентка ЄЦБ заявляла, що єврозона, "ймовірно, пройшла найважчий етап економічної кризи", викликаної пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Європейський Союз увійшов у найглибшу рецесію у своїй історії. Обвал його економіки через пандемію коронавірусу 2020 року може сягнути 7,4%