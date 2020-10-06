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Лагард: нова хвиля COVID-19 може затримати відновлення економіки єврозони

Раніше президентка ЄЦБ заявляла, що єврозона, ймовірно, пройшла найважчий етап економічної кризи внаслідок коронавірусу.

Лагард: нова хвиля COVID-19 може затримати відновлення економіки єврозони
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що друга хвиля коронавірусу може затримати економічне відновлення єврозони.

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз ми побоюємося, що заходи стримування (COVID-19 – ред.), які повинні бути вжиті урядами (країн єврозони – ред.), вплинуть на це відновлення, тому замість V-подібної форми, якої ми всі прагнемо і на яку ми сподіваємося, ми боїмося, що права частина "V" не буде прямою (зростання буде нестабільним - ред.)", - сказала Лагард.

У червні президентка ЄЦБ заявляла, що єврозона, "ймовірно, пройшла найважчий етап економічної кризи", викликаної пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Європейський Союз увійшов у найглибшу рецесію у своїй історії. Обвал його економіки через пандемію коронавірусу 2020 року може сягнути 7,4%

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