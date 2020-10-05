Хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому

У неділю, коли Трамп перебував у лікарні, рівень кисню в його крові впав до 93%, що викликало занепокоєння у його лікарів.

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно захворів на COVID-19, заявив, що почуває себе добре і має намір покинути військовий госпіталь сьогодні ввечері.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

“Я покину госпіталь імені Уолтера Ріда сьогодні о 18:30 (01:30 вівторка за Києвом)”, - написав Трамп.

Він також закликав жителів Сполучених Штатів не боятися коронавірусу.

"Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся ковіда. Не дозволяйте йому домінувати у вашому житті. За адміністрації Трампа ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому!", - написав Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Раніше сьогодні Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед своїми прихильниками. Медики розкритикували таку поведінку президента США.

За даними The Independent, в неділю Трамп вимагав, щоб його доставили назад в Білий дім, але його лікарі сказали йому, що він повинен залишатися під наглядом фахівців. Він отримав п'ятиденну дозу сильнодіючих ліків від Covid, які, на думку експертів, слід вводити в медичній установі. Трампу також дали сильний стероїд для боротьби із запаленням в легких, і лікарі кажуть, що його теж краще вводити в лікарні.

Зазначається, що у неділю рівень кисню в крові Трампа впав до 93%, що викликало занепокоєння у його лікарів. В п’ятницю Трампу давали додатковий кисень.

На думку оглядачів газети, Трамп наразі зосереджений на тому, щоб виглядати сильним "політично і фізично" напередодні виборів.

“Йому не подобається, коли всього за 29 днів до дня виборів він знаходиться в лікарні, коли демократи стежать за передвиборчою кампанією”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 2 жовтня результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа і його дружини Меланії. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

Сьогодні речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусна інфекція COVID-19 може бути у 10% населення планети.