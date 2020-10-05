​У посольстві США роз'яснили наслідки санкцій проти нардепа Деркача

Відповідальність також загрожує фізичним та юридичним особам, які ведуть з ним бізнес.

Посольство США в Україні роз'яснило, що означають санкції, запроваджені Міністерством фінансів проти пов'язаних із Росією осіб, зокрема, - народного депутата України Андрія Деркача.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу посольства.

"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції", - зазначив представник дипустанови Деніел Лангенкемп.

Він також повідомив, що особам, які ведуть бізнес з тими, до кого застосовані санкції, також загрожує відповідальність.

"Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", - наголосив дипломат.

"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - додав Лангенкемп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Деркача за його спроби вплинути на президентські вибори в США в 2020 році. Раніше Деркач заявляв про начебто втручання колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена у справи України і збирав на нього компромат.

У травні Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Петра Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною". Сам Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою, а голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує Деркача для очорнення Байдена.

Сам Деркач назвав введення проти нього американських санкцій "актом помсти" та пообіцяв оприлюднити "нові шокуючі факти", які нібито доводять корупцію у США.