Жоден із лідерів "нормандської четвірки" не ставить під сумнів необхідність наступної зустрічі, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі четверо лідерів країн "нормандського формату" як під час телефонних розмов, так і в публічних висловлюваннях не ставлять під сумнів необхідність чергової зустрічі. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у суботу, передає сайт ОП.

"Далі риторика відрізняється лише в тому, що хтось каже: давайте виконаємо спочатку те, про що домовлялися в Парижі. В цьому є логіка. Багато з цього вже виконано. Хтось говорить про те, що вже можна зустрічатися. Тому моя особиста думка: ця зустріч дуже потрібна. І вона потрібна саме для того, щоб були ухвалені конкретні рішення", – сказав Єрмак.

За його словами, наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" необхідна передусім Україні.

"Нам дуже часто говорять, зокрема і всередині країни, що нам зустріч лідерів у Нормандському форматі потрібна ледь не як самоціль. Це неправда. На сьогодні – так, ми найактивніші. Лише з однієї причини – війна йде на нашій території, гинуть наші люди. І тому президент – для нього немає нічого важливішого, ніж припинити цю війну", – зазначив керівник Офісу президента.

Він додав, що "припинити війну необхідно на українських умовах і в інтересах України. А тому наша держава й надалі робитиме все необхідне, щоб це сталося якнайшвидше".

Нагадаємо, 16 вересня заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заперечив готовність Росії до проведення саміту "нормандської четвірки" на найвищому рівні. Україна зажадала пояснень. Після чого речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в "недалекому майбутньому".

Переговори на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки" пройшли у Берліні 11 вересня.