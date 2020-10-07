Франція та Німеччина готують санкції проти Росії через отруєння Навального

Санкції будуть спрямовані на людей, відповідальних за отруєння та організацію, залучену до програми "Новічок".

Уряди Франції та Німеччини готують розширення санкцій стосовно Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального бойовою нервово-паралітичною речовиною класу “Новічок”.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Франції.

Такій заяві передувало підтвердження Організацією з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) результатів тестів лабораторій цих країн, які раніше виявили залишки такої речовини в аналізах Навального.

У заяві говориться про те, Франція та Німеччина неодноразово закликали Росію висвітлити обставини цього злочину та тих, хто його скоїв. У цьому контексті МЗС двох країн вважають, що немає іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім російської відповідальності та участі. Тому Франція та Німеччина направлять своїм європейським партнерам пропозиції щодо додаткових санкцій, сказано в заяві.

“Ці пропозиції будуть спрямовані на людей, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин та порушення міжнародних стандартів через їх службові функції, та організацію, залучену до програми "Новічок", - повідомили у МЗС Франції.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі. 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції. Москва заперечує всі звинувачення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння Навального.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння Олексія Навального.