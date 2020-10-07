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Італія продовжила карантин до кінця січня

Нові обмежувальні заходи передбачають носіння масок на вулиці, а не лише у закритих приміщеннях.

Італія продовжила карантин до кінця січня
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів Італії в середу, 7 жовтня, ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Кабінет міністрів затвердив указ про нові заходи з боротьби з поширенням COVID-19. Вони, зокрема, дозволяють губернаторам та іншим державним органам створювати "червоні зони", ізолюючи райони, де стався спалах хвороби.

Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок та часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше.

Нові заходи містять зобов’язання носити маски на вулиці, а не лише у закритих громадських приміщеннях.

Уряд також запровадив вимогу здавати тест на коронавірус тим, хто прибуває до Італії з Великобританії, Нідерландів та Бельгії. Раніше ця вимога діяла для прибулих з Хорватії, Греції, Мальти, Іспанії, а також з Парижа та семи французьких регіонів.

Станом на 7 жовтня в Італії від початку пандемії зафіксовано понад 330 тисяч випадків COVID-19, 36,3 тис. з них летальні. Більш ніж 234 тис. італійців одужали від коронавірусної недуги.

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