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На Луганщині пожежна машина підірвалась на вибухівці, троє постраждалих

Постраждалих доставлено до лікарні. Автомобіль ремонту не підлягає.

Фото: facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

На Луганщині під час гасіння пожеж на вибуховому пристроої підірвалася пожежна машина, в результаті чого три людини отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Нещасний випадок стався у районі села Болотенне

"О 9:50 годин при гасінні пожежі в районі с. Болотенне Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля ДП «Станично-Луганське ДЛМГ» «АМУР». В результаті вибуху травмовано водія пожежного автомобіля Дзюбенко В.С., 1985 року народження, майстра лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р.І., 1978 року народження та співробітника ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

Постраждалих доставлено до районної лікарні. Автомобіль ремонту не підлягає.

Нагадаємо, раніше у Луганській області мати із сином підірвалися на вибухівці. 29 вересня в лікарні непідконтрольного урядові України Первомайська медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доправили жінку (40-49 років) з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, та додав, що її прооперували.

Того самого дня медики лікарні в Луганську розповіли ОБСЄ, що 28 вересня було госпіталізовано 11-річного хлопчика з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, і що йому прооперували очі.

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