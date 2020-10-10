У Дніпрі патрульні виявили чотирьох дітей віком від 5 місяців до 5 років, які дві доби були зачинені вдома самі. Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Дніпропетровської області у фейсбук.

“Про те, що у будинку на вулиці Профспілковій перебувають діти без батьківського нагляду, повідомили 9 вересня спецлінії 102 небайдужі громадяни. Люди розповіли, що батьки дітей відсутні вже дві доби, а з будинку постійно лунає дитячий плач”, - йдеться у повідомленні.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили, що двері до помешкання зачинені. Всередині плакало немовля.

“Охоронці порядку покликали господарів, та замість них біля вікна з'явилися п'ятирічна дівчинка, трирічний хлопчик та однорічний. Вони повідомили поліцейським, що тата й мами немає вдома - "вони на роботі". Інспектори побачили, що діти занедбані й голодні”, - розповіли у поліції.

Правоохоронці викликали швидку допомогу, ювенальну превенцію та потрапили до квартири через відчинене вікно.

Всередині був також п'ятимісячний хлопчик.

Поки патрульні діставали дітей, а їх оглядали лікарі, додому повернулася їхня мати. 27-річна жінка була з ознаками алкогольного сп'яніння. Вона розповіла, що лишила своїх синів та доньку на батька, а сама поїхала у справах.

Швидка госпіталізувала малюків до лікарні. Вирішується питання про притягнення батьків дітей до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомляли, що жінка втопила свого важкохворого чотирирічного сина у Північно-Кримському каналі на Херсонщині.