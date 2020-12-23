Нацрада оголосила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення повідомила про результати позапланової виїзної перевірки телеканалу "НАШ" і оголосила йому попередження.
Про це повідомляєьтся на сайті Нацради.
"23 грудня регулятор розглянув результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365» (супутникове мовлення, логотип «НАШ»), м. Київ, і оголосив компанії попередження через недотримання нею пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме - вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перевірка проводилася на підставі моніторингу за 19 грудня минулого року. Того дня в ефірі було зафіксовано трансляцію у прямому ефірі частини річної пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик, титрована: "Нацкорпус перекрив Хрещатик".
У Нацраді додали, що всі теми висвітлювалися з позицій Путіна та уряду Росії.
"Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції", - йдеться у повідомленні.
Компанію зобов’язано упродовж місяця з дня ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Нагадаємо, раніше Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Наш" через ефір з представником "ЛНР".
У січні телеканал "НАШ" оштрафували на 106 тис. гривень за інтерв'ю з експрем’єром Миколою Азаровим. Програму визнали продовженням російської пропаганди.