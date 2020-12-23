Старовинний інструмент прикордонники виявили у пункті пропуску на кордоні з Румунією.

Болгарин намагався потайки вивезти з України скрипку Stradivarius, датовану 1687 роком. Старовинний інструмент прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією у Чернівецькій області.

Фото: dpsu.gov.ua

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

"Незаконно перевезти через кордон предмети, які, найімовірніше, мають високу культурно-історичну цінність, намагався громадянин Болгарії, який їхав з України автомобілем КІА. Окрім скрипки Stradivarius, на якій зазначений 1687 рік виготовлення, оглядова група виявила серед речей 53-річного іноземця ще нумізматичний скарб – 6 монет, одна з яких датована 1780 роком", - йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

У Держприкордонслужбі зазначають, що цінність виявлених предметів визначить експертиза.

Раніше сьогодні повідомляли, що СБУ запобігла незаконному вивезенню з України "Кобзаря", виданого за життя Шевченка. У зловмисника також виявили понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.