У Ватикані назвали використання вакцин проти COVID-19 "морально прийнятним"

Ватикан вважає "морально прийнятним" використовувати вакцину проти коронавірусу, яку розробили на абортивному матеріалі. Таку позицію пояснили відсутністю альтернативного доступу до "етично бездоганних" вакцин.

Про це повідомляє Vatican News.

"У тому разі, якщо не існує альтернативного доступу до "етично бездоганних" вакцин, морально прийнятним є використання вакцин проти COVID-19, для розробки та виробництва яких використовувалися клітини, що походять з абортованого плоду", - йдеться в повідомленні.

У Ватикані наголосили, що це жодним чином не повинно сприйматися як моральне схвалення використання таких клітин, а на розробниках, виробниках і владі лежить обов’язок дбати про те, щоб були доступними "етичні" вакцини.

У повідомленні підкреслюється, що моральний дозвіл на використання цих вакцин не означає легалізацію (навіть непряму) аборту. Тому Конгрегація віровчення вимагає від фармацевтів виробляти вакцини, які не створюють проблем сумління ні медпрацівникам, ні тим, хто зробив щеплення.

Як відомо, вакцину від Pfizer/BioNTech розроблювали з використанням матриці ДНК в лабораторії, тобто синтетичним способом, а не за допомогою традиційного використання клітин.

Розробку вакцини від Moderna так само почали з проєктування послідовності генів на комп’ютері.

Щодо британської вакцини AstraZeneca, то для її розробки використовували клітинну лінію HEK 293, яка походить від абортованого плоду з Нідерландів (1973 рік). Вагітність була перервана законно, проте з інших причин, а не з метою досліджень вакцин. Відтоді науковці неодноразово тиражували та клонували ці клітини.

Нагадаємо, 21 грудня Європейське агентство лікарських засобів сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

Вакцина BNT162b2 вже використовується у низці країн, у тому числі - Великобританії, США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці. У Німеччині та багатьох інших країнах ЄС щеплення планують розпочати до кінця поточного року.