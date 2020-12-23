Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні

Інспектори міжнародного путівника з ресторанів "Гід Мішлен" виправили свій реліз, у якому український борщ було названо "частиною російської кухні".

Про це повідомило Посольство України у Франції.

"І про борщ. Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московським ресторанам, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією". Первинну версію прес-релізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", після звернення посольства виправлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях".

Наразі Мішленівський гастрогід прийняв запрошення розпочати роботу з київськими ресторанами.

"Від зради до позитиву: розпочинаємо роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київським ресторанам. У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!" - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, у грудні інспектори міжнародного путівника з ресторанів "Гід Мішлен", які прибули до Москви для дослідження російської кухні, приписали до неї український борщ.

У жовтні Експертна рада рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики України внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".