​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
Концентрація страху
Концентрація страху
"Датагруп" купила провайдера Volia
"Датагруп" купила провайдера Volia
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ запобігла незаконному вивезенню з України "Кобзаря", виданого за життя Шевченка

На аукціонах в Європі видання може коштувати від 50 тисяч доларів.

СБУ запобігла незаконному вивезенню з України "Кобзаря", виданого за життя Шевченка

Служба безпеки України запобігла незаконному вивезенню за кордон унікального прижиттєвого видання "Кобзаря" Шевченка. 

За попередніми даними слідства, запланував нелегальне переправлення раритету київський посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів, інформує пресцентр СБУ.

"Він найняв кур’єра, який мав вивезти історичну книгу через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований від митного контролю збірник  поетичних видань "Кобзар" Т.Г. Шевченка датований 1860 роком", - йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками експертів, вилучене видання "Кобзаря" є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США. Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю для нашої країни.

У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.

Вилучене раритетне видання та предмети старовини буде направлено на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за  ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України.

Операція проводилась у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також