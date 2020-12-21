СБУ викрила оборудку із фіктивного працевлаштування до ДП "Український фармацевтичний інститут якості"

За попередніми оцінками, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

Служба безпеки України заблокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивному працевлаштуванні співробітників до держпідприємства "Український фармацевтичний інститут якості".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.

За попередніми оцінками, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, у лютому на Волині колишній співробітник МВС "продавав" посади в обласному управлінні СБУ. Його затримали на отриманні $5000, повідомили в пресслужбі СБУ.