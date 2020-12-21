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Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиками мирного населення

На дорозі в районі н.п. Кам'янка російські найманці обстріляли трактор і поранили тракториста.

Україна направила ноту ОБСЄ через обстріл бойовиками мирного населення
Фото: Макс Левин

Україна направила ноту ОБСЄ у зв’язку з обстрілом російськими найманцями мирного населення поблизу Кам’янки.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

"Вчора, 20 грудня, о 19:30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н.п. Кам'янка (поблизу Авдіївка) був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. У результаті обстрілу отримав легке поранення тракторист", - йдеться у повідомленні.

Першу допомогу пораненому надали військові медики. Постраждалого було доставлено в лікарню. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний.

"Для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено «режим тиші». Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ", - повідомляють в українській делегації ТКГ.

Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці.

Як повідомляли, минулої доби окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили "тишу". Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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