На Донбасі за тиждень вилучили та знищили понад 700 боєприпасів.

Про це йдеться на сайті МВС.

“Так, із з 11 по 18 грудня 2020 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил майже сотню разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання”, – йдеться у повідомленні.

Фото: сайт МВС

Піротехніки обстежили майже 39 га території, вилучили та знешкодили 726 вибухонебезпечних предметів.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10104 рази, обстежили 8928,62 га території та 23,1 га акваторії, вилучено та знешкоджено 60 тис. 523 ВНП.

У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники також надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну. З початку проведення її отримали 78 тис. 914 осіб.

Нагадаємо, на початку грудня у зруйнованій будівлі на Донеччині виявлено схрон з гранатометами, тротиловими шашками, гранатами та набоями.