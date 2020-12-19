Окупанти на Донбасі чотири рази порушили мирні домовленості

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.
Пресцентр ОС повідомляє, що вранці неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.
У цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі Шумів.
Згодом збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь біля Авдіївки, використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети.
"А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - сказано у вечірньому зведенні.
У штабі ОС зазначають, що вогневі провокації окупантів не становили загрози життю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
У лавах ОС бойових втрат та поранень немає.
Нагадаємо, минулої доби окупанти стріляли з мінометів і мінували українські позиції. Було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.