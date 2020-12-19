Окупанти на Донбасі чотири рази порушили мирні домовленості

У лавах ОС бойових втрат і поранень немає.

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Пресцентр ОС повідомляє, що вранці неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.

У цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі Шумів.

Згодом збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь біля Авдіївки, використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети.

"А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - сказано у вечірньому зведенні.

У штабі ОС зазначають, що вогневі провокації окупантів не становили загрози життю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У лавах ОС бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, минулої доби окупанти стріляли з мінометів і мінували українські позиції. Було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.