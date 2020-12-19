Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Донбасі чотири рази порушили мирні домовленості

У лавах ОС бойових втрат і поранень немає.

Окупанти на Донбасі чотири рази порушили мирні домовленості
Фото: Макс Левин

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань.

Пресцентр ОС повідомляє, що вранці неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї.

У цей же час противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі Шумів.

Згодом збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь біля Авдіївки, використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети.

"А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - сказано у вечірньому зведенні.

У штабі ОС зазначають, що вогневі провокації окупантів не становили загрози життю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У лавах ОС бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, минулої доби окупанти стріляли з мінометів і мінували українські позиції. Було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також